Hamam böceklerine ev yapımı çözüm! Hamam böcekleri nasıl yok edilir?

Son derece iğrenç ve kovulmaları o kadar zor olabilirler ve evin her yerinde görünmeye devam ederler ve gece boyunca karanlık yerlerde saklanırlar. Görmenin korkutucu ve iğrenç olmasının yanı sıra, Hamam böcekleri çeşitli tehlikeli hastalıkları da taşıyabilirler.

Piyasada hamam böceklerinden kurtulmak için kullanılmak üzere sunulan çok sayıda ürün vardır, ancak bunlar, sağlığı tehlikeye sokan ve kalıcı sonuçlar vermeyen zararlı kimyasallarla dolu ve pahalı ürünlerdir.

Bu nedenle, evinizdeki hamam böceklerini ortadan kaldırmak için doğal ve güvenli bir yolu sizlere öneriyoruz.

Boraks ve Şeker

Hamam böceklerini ortadan kaldırmak ve kötü böcekleri evinizden uzak tutmak söz konusu olduğunda Boraks kesinlikle bir “zorunluluktur”.

Peki bunu nasıl yaparız?

Boraks, böceklerin dış kabuğunu tam anlamıyla susuzlaştırır ve sindirim sistemini tahrip eder. Sonunda, böcekler ölür ve eviniz yine böceklerden arınmış olur.

Şeker ekleyerek boraks bombasını daha da güçlendirin. Hamam böceği şekerin tatlılığı sayesinde çekilir, bu da onları tuzağa düşürmemizi kolaylaştırır.

Boraks ve şekeri 3: 1 oranında birleştirin. Etkilenen bölgelere karışımı yayın ve bunu yaparken eldiven giymeyi unutmayın.

Ertesi sabah, ölü hamam böceklerinin etrafta uzandığını göreceksiniz ve tek yapmanız gereken şey onları toplayıp çöpe atmaktır. Birkaç gün sonra aynı şeyi yapın. Hamam böceklerinden kısa zamanda kurtulmuş olacaksınız.

Bazıları boraks yerine kabartma tozu veya borik asit kullanmayı tercih eder.

Dikkat: Küçük çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa Hamam böceğini yok eden bu kombinasyonu kullanmaktan kaçının.

Boraks, beyaz, suda eriyen toz veya kristal: Na2, B4, O7,10H2O,: Cam ve porselen yapımında, sepicilikte ( tabaklama ), eritici ve temizleyici madde olarak kullanılır.

Boraks nedir?

Boraks hem doğada kendiliğinden oluştuğu için doğal hem de kimyasal özelliğinden dolayı dikkatle kullanılması gereken bir mineraldir. Ev temizliğinden inşaat sektörüne kadar birçok alanda faydalanılmaktadır. Boraks Türkiye'de en çok bulunan bor madeninin bir bileşenidir. ilk olarak 4000 sene önce İran’da keşfedilmiştir. O zamandan bu yana çıkarılmakta ve kullanılmaktadır. Su, oksijen, sodyum ve bor minerallerinin bir araya gelmesi ile oluşan maddenin adına boraks denmektedir. Sağlık alanında, ev temizliğinde ve böcekleri imha etmek amacıyla boraksın kullanım alanı oldukça yaygındır. Aktar ve organik ürün satan dükkanlardan rahatlıkla bulunabilen boraks, özellikle son günlerde evde oyun hamuru yapmak amacıyla tercih edilen maddelerden biri olmuştur.

Diğer yöntem ise;

Soğan ve karbonat: Bir adet soğanı ince ince doğrayın. İçerisine 1 çay kaşığı karbonat ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı hamam böceği yuvalarına dökün. Kısa sürede hamam böceklerinin yok olduğunu göreceksiniz

Kırmızı biber: 1 yemek kaşığı kırmızı biber ve 1 diş sarımsağı ezerek püre haline getirin. Üzerine 4 bardak su ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız suyu hamam böceği yuvalarına püskürtün.

Defne yaprağı: Hamam böcekleri defne yaprağı kokusunu sevmezler. Bu yüzden defne yapraklarını ufalayarak hamam böceği yuvalarına serpiştirin.

Haşlanmış patates: Doğal hamam böceği ilacı olarak kullanılan bu yöntem, eski zamanlara dayanır. 2 adet haşlanmış patates püresini, 1 paket borik asit ve 2 yemek kaşığı toz şekerle karıştırın. (Karıştırmak için mutlaka eldiven takın.) Eldiven yardımıyla hazırladığınız karışımı hamam böceği olabilecek yerlere dökün.

Hamam Böceklerinin Çoğalması Nasıl Önlenir?

Hamam böceklerinin yeni istilasından kurtulmak için yapmanız gerekenler;

Evinizde bahçe veya bodrum varsa, bu alanı sürekli temiz tutun. Özellikle bahçedeki odunları, kuru otları ve yaprakları evinizden uzaklaştırın.

Evin içindeki ve dışındaki duvarda oluşan çatlakları doldurun.

Mutfak dolabı, su boruları, parke ve pervazlardaki çatlakları uygun biçimde doldurun.

Su sızıntısı varsa en kısa sürede tamir ettirin.

Önlem almak amacıyla evin belirli köşelerine tuzaklar kurmaya devam edin.

Hamam böceğini öldürdükten sonra ölüsünü hemen atın. Hamam böceği ölse bile yavruları çıkabilir.

Güve ilacı hamam böceklerini öldürür. Özellikle gardıropların içerisine güve ilacı koyarak böceklerin giysilerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Çöpleri biriktirmeyin. Özellikle yemek artıklarını mümkün olan en kısa sürede çöpe atın.

Hamam böcekleri, ekmek kızartma makinesi gibi kırıntılı ev aletlerini sever. Bu bölgelere yuva yapmalarını önlemek için haftada en az 1 kez temizleyin. Ekmek kızartma makinesi gibi eşyaları 3 dakika boyunca çalıştırın.