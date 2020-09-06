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Aktüel Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor
Aktüel

Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor

Göz retinasındaki hastalıkla dünyaya gelen 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed'in babası Halil el-Ahmet: - "Çocuğum kısa sürede ameliyat edilmezse gözlerini tamamen kaybedecek" - "Buradan insani yardım derneklerine ve vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyorum; oğlumun tedavisinde bana destek olun" - "Oğlumun görebilmesi için böbreklerimi bile satarım, sadece oğlumun ameliyat edilerek gözlerinin açılmasını istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:07:15 -
Hamalı küçük Muhammed gözlerine ışık olacak yardım eli bekliyor

İDLİB (AA) - AHMET KARAAHMET / BURAK KARACAOGLU - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları sırasında göz retinasındaki bir hastalıkla dünyaya gelen 2 yaşındaki Hamalı Muhammed, kararan dünyasının ameliyatla aydınlanması için uzanacak yardım elini bekliyor.

2 yaşındaki Muhammed el-Ahmet, Esed rejiminin Hama'ya saldırıları sırasında göz retinasındaki bir hastalıkla dünyaya geldi.

Ailesiyle yaklaşık 1,5 yıl önce rejimin bombardımandan kaçarak İdlib'in Selkin bölgesine sığınan Muhammed, bir çadır kentte hayata tutunmaya çalışıyor.

Muhammed'in gözleri sadece yüzde 5 oranında görebiliyor. Doktorlara göre acil ameliyat gerekiyor.

Muhammed, gözlerine ışık olacak yardım elinin uzatılmasını bekliyor. Esed rejiminin saldırılarında yaralanan baba Halil el-Ahmet ise düzenli bir iş bulamadığı için ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

2 çocuk babası Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğum kısa sürede ameliyat edilmezse gözlerini tamamen kaybedecek." diyerek çaresizlik içinde kahrolduğunu söyledi.

Ahmet, oğlunu İdlib'deki göz doktorlarına götürdüklerini ancak tedavisinin yüksek maliyetli olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Muhammed'in gözlerinin Türkiye'deki hekimlerce tedavi edilmesini isteyen Ahmet, ''Buradan insani yardım derneklerine ve vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyorum; oğlumun tedavisinde bana destek olun." dedi.

- "Oğlumun görebilmesi için böbreklerimi satarım"

Acılı baba, Hama'dan göç ettikleri sırada evlerini ve tarlalarını geride bıraktıklarını kaydederek, "Oğlumun görebilmesi için böbreklerimi bile satarım, sadece oğlumun ameliyat edilerek gözlerinin açılmasını istiyorum." diye konuştu.

Ahmet, ''Günlük kazancım 1 dolar, ben 2000 doları nasıl bulurum, düzgün çalışamıyorum. Bana kimse para vermesin sadece çocuğum ameliyat edilsin." şeklinde konuştu.

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