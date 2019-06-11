Ham kakaonun şaşırtan yönleri | Kakaonun faydaları

Kakao denince birçoğumuzun aklına çikolata gelebilir. Ülkemizde fazlasıyla tüketilen çikolatanın endorfin salgıladığı herkes tarafından biliniyor. Fakat bunun kakao tarafından dürtülendiğini çok az kişi biliyor.

Kakao; sadece kokusuyla bile mutuluk hormonu salgılamaya yardımcıdır. Bunun yanı sıra;

Damarlarda rahatlama sağlayarak kalbi rahatlatıyor.

Vücuda direnç katarak kanserden koruyor.

Kalsiyum sayesinde kemikleri diri tutmaya ve yenilemeye yardımcı oluyor.

Damar ve kalp için çalışması vesilesiyle, yüksek tansiyonu dengeleyerek, vücudu rahatlatıyor.

Potasyum taşıdığı için, stresten uzaklaştırıyor.

Bitki çaylarına oranla 3 kat antioksidan etki sağlıyor.

Bağışıklık sistemine destek sağlıyor.

Tuzun vücutta tutulmamasını sağlıyor, emiliminii engelliyor ve bu sayede böbrekleri rahatlatıyor.

Kakao ve çikolata tüketimini karıştırmamak gerekiyor

Tabi ki her şey gibi, kakaonun fazla tüketimi de oldukça zararlıdır. Özellikle, yukarıda belirtilenleri çikolata üzerinden değerlendirmemelisiniz. Çikolata, başlı başına dikkat dağınıklığı ve endorfine yardımcı bir maddedir. İçerisinde şeker bulunduğu için uzmanlar tarafından, ancak günlük kakao tüketiminin 3'te 1'inin tüketilmesi gerektiğini savunuyor. Yani ortalama 10 gr çikolata..

Kakaoyu nasıl tüketebiliriz?

- Kakao, çay gibi demlenebilir.

1 bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı kakao koyarak tüketebilirsiniz.

- Süt ile içilebilir.

1 bardak süt içine 1 yemek kaşığı kakao ve bal eklenerek tüketilebilir.

- Toz halde yenebilir.

Bir tabak içerisine 1 yemek kaşığı kakaoyu alıp, vakit geçirirken aralarda yavaş yavaş yiyebilirsiniz. Bu sayede emilimi daha hızlı olacaktır.

Sağlıcakla kalın..