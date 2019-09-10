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Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?

İncir zamanında incir reçeli yapmadan olur mu? Her halinde güzel olan inciri, denemeyenler ya da farklı tarif arayanlar için, derledik ve sizlere sunuyoruz. Ham incir reçeli nasıl yapılır? Kabuklu incir reçeli nasıl olur? Enfes bir incir reçeli tarifi...

10 Eylül 2019 Salı 09:12
Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?

İncir zamanında incir reçeli yapmadan olur mu? Her halinde güzel olan inciri, denemeyenler ya da farklı tarif arayanlar için, derledik ve sizlere sunuyoruz. Ham incir reçeli nasıl yapılır? Kabuklu incir reçeli nasıl olur? Enfes bir incir reçeli tarifi...

İncir, birçok derde deva olan, besleyiciliğiyle göz dolduran çok önemli bir gıda. Çiğ tüketildiğinde ya da çayı içildiğinde birçok hastalığı ortadan kaldırabiliyor ve dinçlik takıyor.

Sağlıklı yaşam herkesin hakkı, fakat çok dikkat edemiyoruz. Paketli gıdaları tüketmek yerine, kendinizi şımartmak için, sağlıklı yaşantınıza, bu şekilde takviyeler yapmanız daha az zararlı olacaktır. Hem bu sayede invirin vitaminlerinden faydalanmış olacaksınız...

Malzemeler

  • 1 kg ham incir

Şerbeti için;

  • 1,5 litre su
  • 1,5 kilogram şeker
  • 1 limon suyu 
  • 3 adet karanfil

Yapılışı

Öncelikle incirlerin baş kısmını kesip iyice temizleyin. Ardından alt kısımlarından bir çatal yardımıyla delin.

Derin bir tencereye 1,5-2 litre kadar su koyup kaynatın. İncirleri kaynar suyun içerisine atarak, acısının çıkmasını sağlayın.

10-12 dakika kadar incirleri kaynatın ve şoklamak için soğuk suyun içerisine alın.Fazla kaynattığınızda, patlayabilirler bu yüzden dikkatli olmanız gerekecektir.

Bir kenarda şerbeti için suyu ve şekeri tencereye alın.  Kaynadıktan sonra içerisine limon suyu ve karanfili ilave edin.

İncirler soğuduktan sonra, avcunuzun içerisine alıp, patlatmadan, içerisindeki acı suyun çıkmasını sağlayın. Şeklini kaybetmesi sizi korkutmasın, patlatmadığınız sürece, şerbetli suda kaynarken eski halini alacaktır.

İncirleri, karanfillerin hemen ardından, şerbetli suyun içerisine koyun. 

1 - 1,5 saat boyunca incirleri zedelemeden kayantın.

Şerbetin kıvamına bakarak, reçel kıvamına geldikten sonra, ocaktan alın. 

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:12
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