  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ham çelik üretimi arttı
Ekonomi

Ham çelik üretimi arttı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, ilk 10 ayda yüzde 4.2 artarak 29.1 milyon ton oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:23:00 -
Ham çelik üretimi arttı

Üretim, ekimde yüzde 19.4 artarak 3.2 milyon tonu buldu. İlk 10 ayda nihai mamul tüketimi yüzde 16.2 artışla 24.4 milyon tona vardı. Ekimde tüketim yüzde 27.6 artışla 2.5 milyon tona dayandı.

Çelik ürünleri ihracatı, ilk 10 ayda miktar bazında yüzde 10.5 azalarak 13.3 milyon ton, değer bazında yüzde 18 düşerek 6.8 milyar dolar seviyesine indi. İhracat ekimde miktarda yüzde 1.6 azalarak 1.5 milyon tona, değerde ise yüzde 0.2 düşüşle 791 milyon dolara geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır
Dünya

NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır

ABD ve Türkiye arasında tartışma konusu olan S-400'ler hakkında New York Times gazetesinde yer alan analizde ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay