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Aktüel Halüsinasyona neden oluyor! Sınırda ele geçirildi
Aktüel

Halüsinasyona neden oluyor! Sınırda ele geçirildi

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği sebebi ile halüsinasyona neden olan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:31:00 -
Halüsinasyona neden oluyor! Sınırda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsü, rutin gümrük işlemleri esnasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

Bazı kolileri tarama öncesinde araçtan indirmek isteyen sürücü engellenirken X-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlenen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

Kolilerde 113 kilogram, bin 530 adet bitki olduğu belirlenirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği sebebi ile halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu tespit edildi.

Bitkilerden alınan numunenin test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.

Araca el konulurken, sürücünün de gözaltına alındığı bildirildi.

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