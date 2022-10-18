Haluk ve Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran mesajlar!

YENİ AKİT ANKARA

Baykar teknoloji şirketi kurucu olan 1 yıl önce vefat eden Özdemir Bayraktar’ın vefatının sene-i devriyesinde Baykar Teknoloji Şirketi CEO’su Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşımlar geldi.

Baykar Teknoloji Şirketi CEO’su Haluk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda, “Aramızdan ayrılmasının üzerinden tam bir yıl geçti... İnancı, prensipleri, azmi, heyecanı ve hayalleri ile hep yanımızda... #ÖzdemirBayraktar Ruhun şad olsun baba” ifadeleri kullanılırken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, “Baba, dost, dava arkadaşı, rehber… Burada kalan süremizde senin ardından akıncılar gibi dört nala Kızılelma'ya... Yakında tekrar görüşmek, engin yaylalarda seninle birlikte yine fırtına gibi esmek dileğiyle, Mekanın cennet, Ruhun şâd olsun” dedi.