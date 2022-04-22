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Gündem Haluk Özdil’den korkutan çıkış: 2025'te geliyor! Yetkililer önlem almalı
Gündem

Haluk Özdil’den korkutan çıkış: 2025'te geliyor! Yetkililer önlem almalı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, küresel güçlerin gıda krizini insanların önüne koyacağını ve yapay gıdaları çok yakında piyasalara süreceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:04:00 -
Haluk Özdil’den korkutan çıkış: 2025'te geliyor! Yetkililer önlem almalı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası gündeme gelen gıda krizine ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, korkutan ifadeler kullandı

Özdil yaptığı açıklamada, "Küresel kıtlığa doğru bilinçli bir şekilde gidiyoruz. Küresel plan dehşet bir şekilde işliyor. 2-3 ay içinde Dünya Gıda Tarım Örgütü bir açıklama yapacak. Açlığın kapıda olduğunu, tedarik zincirlerinin kırıldığını duyuracak ve yapay gıdayı piyasaya süreceklerini açıklayacaklar. Yapay et, yapay yumurtaları çıkaracaklar. Zaten bunlar Çin’de piyasada… Sağlıksız bir topluma gideceğiz. İlaca bağlımlı milyarlarca insanlar göreceğiz. Her şeyin sebebinde yine bu küresel yapıyı görüyoruz. Bill Gates son yaptığı toplantılarda yapay gıda için insanların hazır olması gerektiğini söyledi. Bu kıtlık sahte kıtlıktır. Bunun geçerliliği yoktur. 2025’te su kıtlığı geliyor. Hiç olmazsa buna çözüm bulun. Yetkiliker önlem alın. Bu suları depolayın" ifadelerini kullandı.

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