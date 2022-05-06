Haluk Özdil sinsi planı duyurdu! Şok sözler: Türkiye ile o ülke arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Yunanistan'ın bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğini ve Türkiye'ye karşı kışkırtıldığını söyledi.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, yakın bir zamanda Türkiye-Yunanistan savaşının çıkabileceğini öne sürdü.

Özdil yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere tek dünya devleti oluşturmaya çalışıyorlar. İki ülke Yunanistan üzerinden Türkiye içinde büyük reset planları var. Macron, Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın benzerini Yunanistan’a yapıyorlar. Türkiye’ye karşı gazlıyorlar. Ege’de çıkacak küçük çaplı bir savaşın büyümesi olasıdır. Yunanistan, askeri olarak Türkiye’nin çok gerisinde ama İngiltere ve Fransa gelişmiş silahlarla Yunanistan’a destek veriyor. Ayrıca oradaki Amerikan üslerdeki gelişmiş silahlarla Türkiye tehdit ediliyor. Ukrayna savaşının bir diğer ayağı Türkiye üzerinden yürütülebilir. ABD ile ilişkimiz hiçbir zaman düzelmeyecek. Son gelişmeler Türkiye’yi yakından tehdit ediyor" dedi.