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Teknoloji Haluk Özdil, Kızılelma'dan sonra Türkiye'nin gizli projesini açıkladı! Bunu sadece ABD ve Rusya yapıyor
Teknoloji

Haluk Özdil, Kızılelma'dan sonra Türkiye'nin gizli projesini açıkladı! Bunu sadece ABD ve Rusya yapıyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Kızılelma'dan sonra Türkiye'nin robot savaşlarına hazırlandığı ve bu alanda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 14:16:00 -
Haluk Özdil, Kızılelma'dan sonra Türkiye'nin gizli projesini açıkladı! Bunu sadece ABD ve Rusya yapıyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ardından Türkiye'nin olası adımlarını değerlendirdi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, Türkiye'nin robot alanında gizli adımlar attığını belirtti.

Özdil yaptığı açıklamada, "Türkiye gerek Suriye'de gerek Azerbaycan'da savaşın seyrini insansız hava araçları ile değiştirmişti. ABD basını, Türkiye için 'Savaş konseptini değiştiren ülke' yorumları yapıldı. Türkiye dünyadaki savaş konseptini değiştirdi. Robot askerler de geliyor. Türkiye bu anlamda çalışmalar yapıyor. Sadece ABD ve Rusya değil. Türkiye de adım atıyor. Geleceğin savaşları robot ve silahlarla olacak. Robotların acıması asla olmaz. Programlanmış bir sistemler bunlar. Robotların savaşı insanlarınkinden daha acımasız olacak. Türkiye'de robotlar için gizli çalışmalar yürütüyor. Biz de yazılım konusunda inanılmaz bir yetenek kitlesi var. Önemli bir gençlik geliyor. İleride elektronik bir ordu meydana gelecek. Robot savaşları korkutan bir senaryo gerçekten... NATO özellikle bu savunma sanayisi alanındaki mühimmatlar konusunda Türkiye muhtaçtır" dedi.

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Yorumlar

yarın torununu kızını oğlunu cepeye göndereceklerer durdursun

DURDURALARI YENELER DURURALARININ TORUNLARINA ÜRETİĞİ TEKNOLOJİYİ SATIP ALAN TORUNLAR AÇIM DEYİP KİME GİYDİRİR BATILI GİBİ İŞAŞMAŞ ALAMAYINCA

Vedo

Gizliyse nasıl biliyor niye söylüyor, biliyorsa nasıl gizli.
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