Haluk Özdil 'Bu bir devlet sırrı' diyerek Türkiye'nin bomba adımını duyurdu! Tarih verildi

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, bor ve toryumun Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Z Talk Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, 2023 yılının beklendiğini ve Türkiye'nin bazı gizli projelere imza atmaya hazırlandığını kaydetti.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Bor ve toryum Türkiye’nin geleceği için hayati derecede önemlidir. Haziran’da bor işleme tesisi hayata geçirilecek. Öteki konusunda gelişme yok. Bu devlet sırrı olarak duruyor. Sessiz kalması da zaten önemlidir. Çetin bir iştir bu... Ben Lozan’ın süresinin dolması beklendiği konusundaki efsaneye katılıyorum. Sanki 2023 bekleniyor gibi. Bazı petrol yatakları var, yerleri biliniyor ve çıkarılması için bekleniyor. Açılmamış maden ve altın yatakları var mı yok mu göreceğiz. Mesela borla kullanılan bir araç neden üretmiyoruz? Elektrikli araç üretiyoruz ama buna önlem alarak toryum santrali nerede? Bunlar yapamazsak hiçbir şeyin altından kalkamayız. Tedarik zincirleri kırılırsa bu gizli açlıktır. Yürümez bu böyle... Enerji bunun en büyük sebebidir. Putin mesela bilerek bu zamanda harekete geçti. Doğalgaza ihtiyaç olunduğu bir dönemde saldırıya geçti. Kimse ses çıkaramasın diye. Toryumu değerlendirmemiz lazım. Yoksa köle ülkelerden birisi oluruz. Türkiye’nin yeni dünya düzeninde önünde bir fırsatı var.