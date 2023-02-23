Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…

Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı ve dolandırıcılık davaları bulunan Haluk Levent Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası büyük bağışlar toplayıp depremzedeler için yardımda bulunduğunu iddia ediyor.

Haluk Levent bağışlara dair yapılan eleştiriler sonrasında İçişleri Bakanlığı ile hareket etme kararı aldı.

Haluk Levent sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Spekülasyonlar sebebiyle, AhBAP’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İç işleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24" dedi.