Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem bölgeleri için çabalayan ve büyük bağışlar toplayan Haluk Levent, spekülasyonlar sebebiyle AHBAP’ın tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne başvurduklarını açıkladı.
Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı ve dolandırıcılık davaları bulunan Haluk Levent Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası büyük bağışlar toplayıp depremzedeler için yardımda bulunduğunu iddia ediyor.
Haluk Levent bağışlara dair yapılan eleştiriler sonrasında İçişleri Bakanlığı ile hareket etme kararı aldı.
Haluk Levent sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Spekülasyonlar sebebiyle, AhBAP’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İç işleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24" dedi.
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