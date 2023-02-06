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Gündem Haluk Levent deprem sonrası 'yapmayın' diyerek uyardı: Bu ülkeye kötülük etmek istemiyorsanız...
Gündem

Haluk Levent deprem sonrası 'yapmayın' diyerek uyardı: Bu ülkeye kötülük etmek istemiyorsanız...

Şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:14:00 -
Haluk Levent deprem sonrası 'yapmayın' diyerek uyardı: Bu ülkeye kötülük etmek istemiyorsanız...

Şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi.

Levent ayrıca, sosyal medya kullanıcılarına yardım çalışmaları hakkında şu uyarıda bulundu:

“Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.”

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Yorumlar

Tuğrul

Haluk Bey bir de şu ac gözlü mülk sahiplerini uyarsana kiraları 7 bin yapmışlardı fırsat bu fırsat şimdi 10 bine çıkarırlar. Bu aç gözlüler bilsin ki Allah (C.C) onların "benim" dedikleri mülklerini de yıkacaktır.
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