Haluk Levent deprem sonrası 'yapmayın' diyerek uyardı: Bu ülkeye kötülük etmek istemiyorsanız...

Şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi.

Levent ayrıca, sosyal medya kullanıcılarına yardım çalışmaları hakkında şu uyarıda bulundu:

“Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.”