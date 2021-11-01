  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Haluk Levent acı haberi duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Medya

Haluk Levent acı haberi duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Haluk Levent, oyuncu Semra Dinçer'in akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:24:00 -
Haluk Levent acı haberi duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" açıklamasını yaptı.

Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda sağanak yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.
Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay