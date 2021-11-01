Haluk Levent acı haberi duyurdu! Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" açıklamasını yaptı.

Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.