Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap: Çok talihsiz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar CNN TÜRK'te Gece Görüşü programına katıldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar yorumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en önemli başarı örneklerini gördüğümüz sektörde teknoloji ürünleri var. Çok farklı tartışmaların içine çekiliyor bu konu. Ülkemiz için çok önemli stratejik kazanımlar. Baykar konuştuğunuz firma 3 bin 500 tane gencin çalıştığı, dünyanın 29 ülkesine ihraç eden yaptığı satışların yüzde 99.3'ü ihracattan gelen, yaptığı işlerde bugüne kadar hiçbir devlet kuruluşundan kredi çekmemiş, nakit hibe gibi uygulamaları kullanmamış. Kızılelma, bütün dünya konuşuyor. Bu teknolojiyi Baykar hiç kimseden destek almaksızın kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Bugün Türkiye'de özel sektör savunma sanayinin yüzde 30'undan fazlası değil. Dünyada siz rekabetçi, ürün çıkartabilecek bir sektör oluşturacaksınız özel sektörü katmanız gerekir. Böyle bir firmaya kalkıp da yurt dışına satabilir, böyle bir şey söz konusu yokken olasıklıklar ve ihtimaller üzerinden senaryolar biçip firmaya yönelik ithamlar bulunmak çok talihsiz. Algıya kurban edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren hiçbir firma kendi başına, kendi kendine faaliyet gösteremez. Yaptığı işler devlet iznine tabiidir. Konunun içinde olmadıklarını gösteriyor aynı zamanda. En çok ülkeye ihraç eden firmayı biz. Bütün bu ihracatların tamamı ilgili ülkeler devletin yetkili organlarına başvuruyor. Milli Savunma Bakanlığı ihracat iznini vermek için, soruyor ve onay alıyor.

Doğru olan şey takdir edilmeli. Bilim merkezleri açıyoruz, TEKNOFEST gibi çok festivaller düzenliyor. 1 milyondan fazla yarışmacı gencimiz başvurdu. Seçim öncesinde böylesine güzide çalışmalar en ufak bir hata bulunamayacak çalışmalara iftiralar atılarak karartılmaya çalışıldı. Rahmetli babamın nasihatı şuydu: Hiç kimseden ne nakit ne hibe almayacaksınız. Bu millete hizmet edeceksiniz.

Bayraktar Kızılelma testi

KIZILELMA haarp arenasında yeni bir konsept. Bayraktar KIZILELMA belki binlerce saat uçuş yapacak ürün olana kadar. Bu sene Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirmek, KIZILELMA uçuş testleri devam ediyor. Önümüzdeki yılın başında Bayraktar KIZILELMA seri imalat aşamasına gelecek.

"Özdemir ağabey devletten 1 kuruş almış değil"

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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar CNN TÜRK'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye'de yabancı ortaklıklı şirketler var. Bu şirketler Türkiye'de çok uzun yıllardır çalışıyor. Aselsan'ın birkaç ülkede yatırımları var. Türk savunma sanayi şirketlerinin başka ülkelerde satın aldığı, yatırım yaptığı ülkeler var. Buralarda ortak üretimler yapıyorlar. Olay yine döndü dolaştı SİHA'ya geldi, Selçuk Bayraktar'a geldi. Türkiye'deki bir SİHA üreticisinin başka bir ülkede fabrika kurup üretim yaptığını biliyor musunuz? Bu bir suç değil ki. Başka bir ülkede üretim yapan tesis var ve o ülke aktif olarak kullanıyor. O şirket oraya kafasına göre mi getti. Ya fabrikayı satarsa? Teknoloji transferi yaparsa. Ben açıkçası bu sorunun bu kadar böyle bir soruyla geleceğini anlamış değilim. Israrla söylüyorum. Rahmetli Özdemir ağabeyi tanımış olarak söylüyorum. 1 kuruş devletten kredi almış değil bu insanlar. Bir otomobil markası İzmir'e gelip bir tesis kuracaktı hatırlarsınız belki. Kanun yabancı ya da yerli olsun eşit olarak uygulanıyor. Selçuk Beyler teknoloji yatırımı yapıyor olmalarına rağmen, birçok kaynak tahsis edebilecekken kullanmadılar. Neden biliyor musunuz? Bir gün kendilerine karşı bu cümlelerin kullanılacağını biliyorlardı. Türkiye'de yerli ve milli olmanın bir bedeli olduğunu biliyorlar. Bu tecrübeden geliyorlar. Özdemir ağabey rahmetli Erbakan'ın yanında bir mühendis olarak çalıştı. Devrim arabasının hikayesini bilen bir adam Türkiye'de yerli ve milli olmanın bedelini bilir. Elinden geldiğince devletten uzak durur. Bu şirket Özdemir ağabeyin kardeşleri ile kurduğu bu şirket, İsrail tarafından satın alınmaya çalışıldı. Satsalar o zaman satarlardı. Demiş ya bunları devlet eliyle yapalım. Devletin elini vakıf şirketlerinin elini tutan mı var? Diyorsunuz ki Bayraktar'ı kolladınız, o yüzden büyüdü. Adam sizden bir şey kullanmamış. Hatta sizden bir şey kullanmadığı halde her işini zorlaştırmışsınız. Şimdi de bu fabrikayı kapat mı diyorsunuz bu noktaya mı geldiniz? Dünyanın her yerinde savunma sanayi teşvik edilir. Bunca zahmete katlanmış olması, bunca hakarete uğramış olmasına rağmen, hala kendi finansmanlarını kendileri sağlıyor. Bu şirket karının yüzde 98'ini ihracattan kazanıyor.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illa silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak.