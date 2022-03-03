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Gündem Haluk Bayraktar'dan duygusal Ukrayna mesajı: İyi ki senin gibi...
Gündem

Haluk Bayraktar'dan duygusal Ukrayna mesajı: İyi ki senin gibi...

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için duygusal bir destek mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:38:00 -
Haluk Bayraktar'dan duygusal Ukrayna mesajı: İyi ki senin gibi...

Ukrayna, Rus işgaline karşı ülkesini savunmaya devam ediyor. Dünyanın gündeminde olan Türk SİHA'larının üreticisi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye destek mesajı paylaştı.

'Senin gibi cesur bir insan tanıdım...'

Mesajında Zelenskiy'i etiketleyen Bayraktar, ''İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım... Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun.'' ifadelerini kullandı.

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