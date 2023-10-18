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Teknoloji Haluk Bayraktar'a Mali'ye hizmetlerinden dolayı Ulusal Nişan verildi
Teknoloji

Haluk Bayraktar'a Mali'ye hizmetlerinden dolayı Ulusal Nişan verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:02:00 -
Haluk Bayraktar'a Mali'ye hizmetlerinden dolayı Ulusal Nişan verildi

Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Afrika ülkesi Mali'ye yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından Mali Ulusal Nişanı ile ödüllendirildi.

Haluk Bayraktar'a madalyası, Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan törenle Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından sunuldu. Törende, Mali'ye sağladığı katkılar nedeniyle Bayraktar'a teşekkür edildi.

Ülkenin en yüksek nişanı olan Mali Ulusal Nişanı, Mali'nin 1960'ta Fransız sömürgeciliğinden kurtulmasının ardından ülkeye önemli katkı sağlayan isimlere verilmeye başlandı. Mali Ulusal Nişanı, şimdiye kadar ülkeye katkı sağlayan isimlerin yanı sıra dostluk göstergesi olarak yabancı devlet başkanlarına da verildi.

Ukrayna'dan madalya

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar daha önce Ukrayna, Azerbaycan ve Burkina Faso'da çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti. Bayraktar, 23 Ağustos 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından devletlerarası işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli kişisel değerler, devlet egemenliğinin desteklenmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önemli katkılar sunması nedeniyle 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Ukrayna devlet tarihinde en üst seviye nişan almaya layık görülen ilk Türk vatandaşı olan Bayraktar, 25 Ağustos 2020'de Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı Zelenskiy tarafından 3. Derece Haklar Nişanı ile ödüllendirildi.

Azerbaycan'dan Karabağ nişanı

Haluk Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Nişanı'na da layık görüldü. Bayraktar'a Karabağ Nişanı, 15 Haziran 2021'de Şuşa'ya yaptığı ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edildi.
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Burkina Faso ödüllendirdi

Bayraktar, Afrika ülkesi Burkina Faso'nun barış ve güvenliği ile terörle mücadelesine yönelik üstün ve istisnai katkılarından dolayı 25 Nisan 2023'te Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin talimatıyla ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de L'etalon Officier madalyasına layık görüldü.

Haluk Bayraktar, bu nişanların dışında Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ustalık, Onur ve Cesaret Madalyası ile 14 Eylül 2021'de ise Ukrayna devlet şirketi Antonov Uçak Fabrikası'nın 75. kuruluş dönümünde havacılık endüstrisine sunmuş olduğu katkılardan dolayı Antonov madalyası ile ödüllendirildi. Bayraktar'a, 1 Eylül 2023'te ise Ukrayna Sınır Muhafızları Komutanlığı tarafından Ukrayna sınırlarının muhafazasına yönelik katkılarından dolayı madalya takdim edildi.

 

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