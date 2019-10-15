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Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah satış şantajı AB'yi vurur

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı teröristlerin hamisi ve finansörü olan Batılı ülkeleri rahatsız etti. Harekata nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulayacağını açıklayan Avrupa Birliği ülkelerine cevap yerli savunma sanayi şirketlerinden geldi. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Silah satış şantajı, asıl Avrupa Birliği'ni vurur" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 22:27
Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah satış şantajı AB'yi vurur

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü 'Barış Pınarı' harekatına yönelik Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah şantajına, yerli savunma sanayii temsilcileri tepki gösterdi. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Silah satış şantajı asıl Avrupa Birliği'ni vurur" dedi.

Barış Pınarı Harekatı, yerli savunma sanayii ve milli üretime yapılan yatırımların stratejik önemini bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen 46 kuruluşunu bünyesinde barındıran savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi derneği Saha İstanbul sürece tam desteğini açıkladı.

Yapılan silah şantajının asıl Avrupa Birliği ülkelerini vuracağını söyleyen, Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 22:27
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • SARANCIMOSARANCIMO32 dk önce
    BATI DENILEN TEHDITKAR ÜLKELERDE ISSIZLIK ARTIYOR BÜYÜK IS YERLERI KISA DÖNEM CALISMAYA BASLADILAR BU SEYTANLAR TÜRKIYEYE AMBARGO KOYARLARSA EN BÜYÜK SORUNU KENDILERI KENDILERI CEKECEKLERDIR AVRUPA BITIYOR AMERIKADA BITIYOR ARTIK DÜNYADA BÜYÜK DEGISIKLIKLER OLUYOR.
  • OvalıOvalı38 dk önce
    Allah ini seviyorsanız gece gündüz çalışın parasını bizden isteyin bağış bizden gayret sizden . Bu kâfirlere muhtaç etmeyin milli silah üretin. Ovalı

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