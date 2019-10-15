Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah satış şantajı AB'yi vurur

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü 'Barış Pınarı' harekatına yönelik Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah şantajına, yerli savunma sanayii temsilcileri tepki gösterdi. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Silah satış şantajı asıl Avrupa Birliği'ni vurur" dedi.

Barış Pınarı Harekatı, yerli savunma sanayii ve milli üretime yapılan yatırımların stratejik önemini bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen 46 kuruluşunu bünyesinde barındıran savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi derneği Saha İstanbul sürece tam desteğini açıkladı.

Yapılan silah şantajının asıl Avrupa Birliği ülkelerini vuracağını söyleyen, Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.