  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Haluk Bayraktar duyurdu! Muharip İnsansız Uçak'ta kritik gelişme
Teknoloji

Haluk Bayraktar duyurdu! Muharip İnsansız Uçak'ta kritik gelişme

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üzerinde çalıştıkları Muharip İnsansız Uçak Sistemine (MİUS) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:47:00 -
Haluk Bayraktar duyurdu! Muharip İnsansız Uçak'ta kritik gelişme

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağının Baykar firması açısından çok önemli bir hedef olduğunu ifade ederek MİUS projesinde şu anda kavramsal tasarım aşamasında olunduğunu açıkladı.

Bu aşamada ihtiyaç ve gereksinimlerin tespiti üzerinde durulduğunu ifade eden Bayraktar, MİUS’un tamamen yapay zeka ile donatılacağını ve belli kararları kendi kendine verebileceğini açıkladı. MİUS kapsamında üretilecek platform yüksek irtifalarda ses hızında seyir icra edecek.

Muharip insansız savaş uçağı sisteminde hedef 2023

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Haziran 2020’de, Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bir etkinlikte, üzerinde çalıştıkları Muharip İnsansız Uçak Sistemine (MİUS) dair açıklamalarda bulunmuştu. Etkinlik süresince Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yapan Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) çalışmaları hakkında da bilgi vererek; firmasının 2023 yılına kadar MİUS üzerinde çalışacağını ifade etmişti. Bayraktar’ın kullandığı yansıda MİUS platformunun bazı özellikleri dikkat çekmişti.

Yansıyan görüntüler de ise MİUS hakkında bazı teknik özellikler mevcuttu. Buna göre MİUS turbofan itki sisteminden gücünü alacak olan platform 40.000 feet operasyonel irtifada, havada yaklaşık beş saat kalabilecek. SATCOM veri ağı ile menzil kısıtı olmadan görev yapabilecek olan MİUS 0,8 Mach seyir hızına sahip olacak. MİUS 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi ile yakın hava desteği, stratejik taarruz görevleri, hava savunma sistemlerinin bastırılması/imhası görevleri ve füze taarruzu görevlerini yerine getirebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!
Dünya

Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay