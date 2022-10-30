Haluk Bayraktar duyurdu... AKINCI TİHA için yeni ihracat sözleşmesi

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2022’de Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından AKINCI TİHA için 5’inci bir ülkeyle daha ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı. SAHA Expo Fuarı’nda Reuters’ın sorularını cevaplayan Bayraktar, ilk olarak 2021 yılında TSK’ya teslim edilen AKINCI TİHA sistemlerinin beş ülkeden sipariş aldığını ifade etti.

Baykar Teknoloji üretimi Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ihracatı için şimdiye kadar 5 ülkeyle sözleşme imzalandı. İhraç edilen ülkelerin isimleri ve kaç sistem aldıkları açıklanmazken bu ihracat sayesinde ülkelere MAM ailesinin yanı sıra KGK, HGK ve LGK gibi mühimmatların satışı gerçekleşebilir.

İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin %80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Kırgızistan’a Bayraktar AKINCI TİHA

Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Facebook medya hesabından “Akıncı, desteğiniz için teşekkürler!” ifadeleriyle Bayraktar AKINCI TİHA’nın A ve B konfigürasyonlarıyla çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Aralık 2021’de Bayraktar TB2 SİHA’larını teslim alan Kırgızistan Eylül 2022’de TB2’ler için yeni bir üssün açılışını yapmıştı ve törende Kambıçek Taşiyev de yer almıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov açılışta “Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek” ifadelerine yer vermişti.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

AKINCI 6. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı kullanmak üzere; Pilot, Faydalı Yük Operatörü, Mekanik/Motor Teknisyeni, Elektronik/Yer Kontrol İstasyon Operatörü ve Silah Operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2022 başlarında aktif olarak kullanılmaya başlayan AKINCI TİHA; Pençe-Kilit Operasyonu’na katılarak sahada kendini kanıtladı ve EFES-2022 ile Anadolu Kartalı tatbikatlarında yer aldı.

DefenceTürk