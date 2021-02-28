Haluk Bayraktar duyurdu! Akıncı TİHA için geri sayım başladı

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sorularını yanıtladı. Baykar Savunma tarafından geliştirilen ve test faaliyetleri devam eden AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na değinen Haluk Bayraktar, AKINCI’nın ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edileceğini açıkladı.

Şu ana kadar üç adet prototipi üretilen AKINCI TİHA’nın, kısa süre içerisinde atışlı testlere başlaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ilk AKINCI TİHA teslimatını 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlayan Baykar Savunma, zaman içerisinde İHA’nin farklı konfigürasyonlarını geliştirmeyi de amaçlıyor. AKINCI’nın seri üretim faaliyetleri ise halihazırda başlamış durumda.

AKINCI TİHA

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı’ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

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