Haluk Bayraktar açıkladı! Önemli anlaşmalar yapıldı

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018’de bugün son gün. 13 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan fuara ziyaretçi akını devam ediyor. Fuar yurt içi ve yurt dışından gelen alım heyetlerine, ana yüklenici firmaların temsilcilerine, resmi ziyaretlere, panellere ev sahipliği yapıyor. Özellikle SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın moderatörlüğünü yaptığı panel ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken fuara 2 günde katılımcı sayısı 6 bini geçti.

"GÜZEL İŞ BİRLİKLERİ YAPILDI"

Haluk Bayraktar’ın DHA’ya verdiği bilgiye göre bugün de fuara 4 bin kişi beklediklerini, toplam ziyaretçi sayısının 10 bini bulacağını söyledi. Fuarın beklediklerinden daha çok ilgi gördüğünü belirten Bayraktar, "Savunma sektörümüzde ana yükleniciler ve alt yüklenicilerin bundan böyle bir araya gelebileceği ortak bir platforma kavuşmuş olduk. Milli Savunma Sanayimizin hız kazanması açısından Kuzey Marmara bölgesindeki özel sektör sanayicilerimizin sektöre katılımı zenginleşmiş oldu. Savunma odaklı bir fuar katılım gerçekten çok güzel. 2020 Mart’ında bunun çok daha büyüğünü gerçekleştireceğiz. Fuarda güzel iş birlikleri de yapıldı. Fuarımızda ilk defa sergilenen birçok bileşen var. Savunmadaki gerçekten derinleştirici bir hamle oldu dedi.

ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ARAÇ OLDU

Katılımcıların ulusal ve uluslararası ana yüklenici firmalarla bir araya geldiği SAHA EXPO 2018, önemli işbirliklerinin başlayacağı, bağlantıların kurulacağı bir platform oldu. Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya'dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkilileri, parlamento mensupları, ordu üyelerinin katıldığı B2B ikili iş görüşmelerinde katılımcı firmalar ihracat yapabilecekleri önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ÜRÜNLER İLK DEFA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

SAHA EXPO 2018'de birbirinden yeni yerli ürünler, sistemler ve teknolojiler ilk defa görücüye çıktı. Türkiye'nin yerli üretim gücünü gösterdiği fuarda, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında harekat ortamında kullanılacak en modern platformların alt sistemlerinin ve parçalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi alanında faaliyet gösteren firmaların ürünleri sergileniyor.

8 AYDA 1 MİLYAR 224 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI

Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre Türkiye bu yılın 8 ayında Savunma ve Havacılık Sanayii’nde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.84 artışla 1 milyar 224 milyon 441 bin dolar ihracat yaptı.