Haltercilere müsabakalardan önce koklattıkları şey ne? Performanslarını etkiliyor!

Halterciler, müsabakalarından önce bir şey kokluyor ve öyle başlıyorlar. Peki bu kokladıkları madde ne?

Her sporun belirli ritüelleri olabiliyor. Örneğin futbolcuların maçlardan önce içtikleri bir çay var. Ne olduğuyla ilgili içeriğimizi en sona bırakırız. Gelelim asıl konumuza.

Antrenörleri, haltercilere müsabakalardan önce bir şey koklatıyor. Bu koklattıkları şey de dolaylı yoldan performanslarını etkiliyor. Ne olduğuna bakalım.

Amonyak koklatılıyor.

Haltercilerin kokladığı amonyağın, üzerlerinde birçok olumlu etkisi var. Örneğin burun ve sinir sisteminin uyarılarak, adrenalin vererek dikkati ve uyanıklığı artırması gibi. Ayrıca burnu ve solunum yollarını açarak daha derin ve etkili nefes almayı sağlıyor. Böylece oksijen alımı artıyor.

Bazı sporcuların ise ağrı eşiği amonyak sayesinde artarak haltercilerin daha ağır kaldırışlar yapmasını sağlayabiliyor. Kiminde de bir tür ritüel ya da psikolojik hazırlık olarak kullanılıyor.

Peki performansa doğrudan etkisi var mı?

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Doğrudan olmasa da dolaylı yoldan olabilir çünkü amonyağın kasları güçlendirme gibi bir özelliği yok. Sadece, amonyak koklamadan yapılan müsabakalarda ağrı hissi, yaralanma, dikkat gibi etkenler artarak dolaylı yoldan performansı etkileyebilir.

Siz daha önce halter müsabakası izleyip amonyak koklatıldığını görmüş müydünüz? Yorumlara yazın!