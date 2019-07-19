Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haltercilere malzeme yardımı yapıldı.

Ferdi Sporlar Merkezi Halter Salonunda İl Müdürü Murat Eskici’nin katılımıyla gerçekleşen törenle sporculara malzemeleri verildi.

Halter branşı için gerekli olan ayakkabı, eşofman, tayt gibi antrenman malzemeleri İl Müdürü Murat Eskici tarafından sporculara verildi.

Malzeme yardımı esnasında İl Müdürü Murat Eskici yaptığı konuşmada "Sporcularımıza sizler bizim geleceğimizsiniz, bizler sizler için, sizlere hizmet için buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizler için önemli yatırımlarda bulunarak geleceğimizin temel taşları olan siz gençlerimize her türlü desteği sunuyor. Sizlerde devletimize olan ah de vefa borcunuzu daha çok çalışarak, üreterek ve bayrağımızı uluslararası platformlarda dalgalandırarak ödeyeceğinize inanıyor, dağıttığımız bu malzemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.