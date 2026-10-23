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Gündem Halkla devlet kaynaşması İP'lilere battı
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Halkla devlet kaynaşması İP'lilere battı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Halkla devlet kaynaşması İP'lilere battı

Devlet millet kaynaşmasını bir türlü sindiremeyen İP’liler, sert bakışlı ceberut devlet anlayışını bir kez daha gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyeti makam masasına geçip halkla arasına mesafe koymadığı için Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı hedef tahtasına oturttu.

Milletvekili olduğu ilde bile tanınmayan İP’li Olgun’un Afyonkarahisar Valiliği'ndeki bir kabulü çarpıtarak toplumsal hassasiyetleri kaşımaya çalışması tepkilere yol açtı.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyeti ağırladığı fotoğraftan ucuz bir polemik devşirmeye çalışan Olgun'un "Fotoğraftaki Vali'yi bulun?" paylaşımı, kadınları kışkırtmaya yönelik ucuz bir siyasi şov olarak nitelendirildi. Kadınlar, kendi üzerlerinden yürütülen bu yüzeysel ve manipülatif siyasete sert tepki gösterdi.

Protokol Kurallarını da Kadına Duyulan Saygıyı da Çarpıttı

Devlet geleneklerinde makam sahibi ev sahibinin misafirlerini sağında ağırlaması en temel nezaket kuralıyken, Olgun bu durumu bilinçli bir şekilde çarpıtarak kadın seçmenin duygularını istismar etmeye kalkıştı. Vali Aktaş'ın heyetteki kadın başkanı tam karşısına alarak makamının tüm dikkatini ve saygısını ona yöneltmesini "Valiyi bulmaca" oyunuyla gölgelemek isteyen Olgun'un bu sığ yaklaşımı, kadının toplumdaki ve devlet protokolündeki yerini kavrayamadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınlar, siyasi çıkar uğruna akıllarıyla alay edilmesine ve varlıklarının bir polemik malzemesi yapılmasına isyan etti.

 

 

 

Makamını Şehit Kızına Veren Gösterişsiz Tevazu

Söz konusu haberde Vali Dr. Naci Aktaş’ın geçmişte sergilediği samimi duruş da hatırlatıldı. Şehidimiz Mustafa Tatlı’nın küçük kızı İkra’yı makamında ağırladığında, kibri ve protokolü bir kenara bırakarak kendi koltuğunu şehit emanetine devreden ve kendisi misafir koltuğuna geçen bir mülki idare amirini "koltuk Sevdalısı" gibi gösterme çabası duvara tosladı. Çocukların tebessümünü makam koltuklarının önünde tutan bir mülki amiri, kadını kışkırtma amacıyla hedef almak, siyasi basiretsizliğin en somut örneği olarak yorumlandı.

"Önce Kendi Sıralarınızdaki Kadın Kotasına Bakın!"

Görünüşte "kadın hakları savunuculuğu" maskesi takarak toplumu kışkırtmaya çalışan Olgun ve partisine kadınlar tokat gibi bir soruyla yanıt verdi: "Kendi listenizde kadına yer vermezken, protokol nezaketinden kadın hakları çıkarmaya utanmıyor musunuz?" Parti tüzüğünde kadın kotasından bahseden ancak seçim dönemlerinde kadın adayları seçilemeyecek en alt sıralara iterek Meclis'te kadının adını unutturan İYİ Parti’nin bu çelişkisi yüzlere vuruldu. Kadınları sadece seçim zamanı hatırlayan, Meclis aritmetiğinde kadını yok sayan bir zihniyetin, protokol kuralları üzerinden kadınları kışkırtmaya çalışması büyük bir samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük olarak değerlendirildi. Kadın kamuoyu, siyasetçilerin kendi başarısızlıklarını ve kadın temsilindeki yetersizliklerini kapatmak için devletin makamını ve kadın kimliğini bu şekilde ucuz polemiklere alet etmesini kınayarak, "Kadınlar sizin kirli siyasi oyunlarınızın figüranı değildir" mesajını verdi.

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