Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Önümüzdeki günlerde ABD'nin de katılacağı üçlü zirve ile barışı görüşecek olan Rusya ile Ukrayna arasında, karşılıklı olarak 270'şer esir asker takasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan 270 Rus askerin alındığı, karşılığında 270 Ukrayna ordusu mensubu esir askerin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rus askerlerinin halihazırda Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile gerçekleştirilen esir takası sonucu 270 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.
Esir takası sonucu 5'i ölü olarak bilinen kişiler olmak üzere 9 Ukraynalı sivilin de ülkeye getirildiğini aktaran Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Gündem
Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi: