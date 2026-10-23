CHP’li Demir, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini düzeltti: Erken ya da zamanında her seçime hazırız!

Sosyal medya hesabından “Bilinçli çarpıtmaya açık cevap” başlıklı bir açıklama yayınlayan Demir; “Sayın Genel Başkanımızın televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, erken seçime ilişkin bir soruya verdiği yanıt bilinçli biçimde çarpıtılmaktadır. Genel Başkanımız, erken seçime karşı olmadığını açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde ifade etmiştir. Mevcut ekonomik, siyasal ve diplomatik sorunların çözülememesi durumunda erken seçimin zaten kaçınılmaz hâle geleceğini belirtmiştir. Genel Başkanımızın değerlendirmesi son derece açıktır: Mevcut iktidar, özellikle ekonomik krizin yarattığı ağır koşullar altında erken seçime gitmeyi kendi siyasal geleceği açısından riskli görmekte ve bu nedenle erken seçimi tercih etmemektedir. Muhalefetin ise TBMM’de erken seçim kararı aldırabilecek sayısal çoğunluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla Genel Başkanımızın açıklaması erken seçime karşı bir tutum değil, mevcut siyasal koşulların ve iktidarın tercihlerinin gerçekçi bir analizidir” dedi.

“GAZETECİLİĞİ SİYASİ HESAPLAŞMALARIN ARACINA DÖNÜŞTÜRENLERİN GENEL BAŞKANIMIZA SİSTEMATİK SALDIRILARI”

“Bu kadar açık bir değerlendirmeyi tersine çevirerek kamuoyuna sunmak gazetecilik değil, bilinçli bir siyasi çarpıtmadır” diyen Deniz Demir, “Gazeteciliği siyasi hesaplaşmaların aracına, yayın organlarını parti bültenlerine dönüştürenlerin Genel Başkanımıza yönelik sistematik saldırılarının arka planını kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Eleştiri başka, söylenmeyeni söylenmiş gibi göstermek başkadır. Gazetecilik, açıklamaları bağlamından kopararak siyasi sonuç üretme faaliyeti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, erken ya da zamanında yapılacak her seçime hazırdır. Bir kısım medyanın siyasi hesaplarla yürüttüğü algı operasyonları ne Genel Başkanımızın sözlerinin anlamını ne de Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal kararlılığını değiştirebilir. Gerçekleri çarpıtarak siyaset üretilemez. Gazetecilik kisvesi altında yürütülen siyasi operasyonlarla da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yön verilemez” ifadelerini kullandı.