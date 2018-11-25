Halkın yüzde 80’i aç! Yemen kuru ekmeğe muhtaç

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de açlık savaşla birlikte korkunç bir şekilde artarken, halkın büyük çoğunluğu süt ve kuru ekmekten oluşan tek bir öğünle hayata tutunmaya çalışıyor. Yemen’de üç yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle fakirlik oranı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Nüfusun yüzde 40’ının gelirinin olmadığı ülkede açlık her geçen gün daha çok yayılıyor.

Yemenliler için günde üç öğün yemek hayal. En şanslıları günde 2 öğün bulurken, büyük çoğunluğu süt ve kuru ekmekten oluşan bir öğünle yetinmek zorunda. Hatta kuru ekmeği bulamayanların sayısı milyonları geçiyor.

Abdullah Muhammed Salih, ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 7 kişilik ailesine bakamaz duruma geldiğini söyledi.

Tek öğünle yaşıyoruz

Hükümete bağlı bir kurumda memur olduğunu ancak 2 yıldan uzun süredir maaş alamadığını dile getiren Salih, bir günü genelde süt ve kuru ekmekten oluşan tek öğünle geçirdiklerini belirtti.

Salih, “Her şeyin fiyatının artması ve borçların birikmesi nedeniyle artık içinde bulunduğumuz durum tahammül edilemez noktaya ulaştı” diye konuştu.

Dali kentine bağlı Ezarig ilçesinde yaşayan Mahmud Ali ise insanların yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.

“Açlık ve kıtlık daha önce hiç görülmemiş bir şekilde arttı” diyen Ali, eylül ayında Ezarig’i ziyaret eden insan hakları aktivistlerinin içler acısı durum karşısında yardım kampanyası başlattığını, bazı vatandaşların bu kampanyadan istifade ettiğini ama hâlâ binlerce kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Yemen’de ulusal para birimi riyalin dolar karşısında değer kaybetmesi de halkın ekonomik durumunun gittikçe kötüleşmesine etki eden nedenlerden biri.