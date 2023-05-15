Halkın tokadını yedi daha utanmıyor! Balona sönen TİP'li Yusovic'ten 2. tur mesajı

Emek ve Demokrasi İttifakı üyesi TİP, muhalif medyada allanıp pullansa da gerçek sandıkta ortaya çıktı.

TİP'in halkta yüzde 1 bile karşılığının olmadığı yine gözler önüne serildi.

Milletin milli-manevi değerlerine göz dikip, sandıkta ağır hezimete uğrayan TİP'in Genel Başkanı Erkan Yusovic, utanmadan 2. tur mesajı paylaşıp, balonu sönmesine rağmen algı yapmaya çalıştı.

Yusovic şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlarım,

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MYK toplantımızı az önce bitirdik. İlk değerlendirmelerimizi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Ancak önce tüm enerjimizi ve gücümüzü ikinci turda ülkemizi bu karanlıktan kurtarmaya ayıracağız.

Kaybedecek tek dakikamız bile yok.

TİP ve 1 milyon seçmeni an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanması için kararlı biçimde çalışmaya başlıyor.

Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz, umudu artıracağız. Biz kazanacağız!