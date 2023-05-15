Halkın sanık tokadını yiyen TİP'li Barış Atay'ın intikam hayalleri buhar oldu!

Tarikat ve cemaatlere zincir vurma, İmam Hatip okullarını kapatma, eşcinsel sapıkları yasal güvenceye alma, Kur'an kurslarını engelleme hayali kuran TİP, değerlerine el uzatılmasına rıza göstermeyen halkın tokadını yiyerek, CHP'ye yakın medyanın tahmini oy oranının 5'te birini dahi alamadı.

Türkiye'de yüzde 1 bile karşılığı olmayan TİP'in Milletvekili Barış Atay'ın dindarlarla hesaplaşma hayali de buhar oldu.

Müslüman ülkede inananların tüm değerlerini hedefe koyan azgın azınlığın sesi Barış Atay'ın, Twitter hesabına sabitlediği kin dolu mesajı şöyle:

Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!



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