Halkın parasını hizmete değil biraya yatırıyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sözde ‘Helalleşme’ adı altında dindar kesime şirin gözükmeye çalışırken, emrindeki yöneticiler tüyü bitmemiş yetimin hakkını Allah’ın haram kıldığı içkiye yatırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında 1 milyon 429 bin 750 TL’lik bira alımı yapan CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin, 14 Şubat 2022 tarihli adrese teslim ‘Bira Alımı’ ihalesi ile vatandaşın helal parasını bir kez daha alkole yatırdığı ortaya çıktı.

Vukuatları saymakla bitmiyor

Döviz kurlarındaki artışı ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalini bahane eden açgözlü stokçular yüzünden yükselen gıda fiyatları üzerinden sürekli açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’liler milletin aklıyla ve mukaddesatıyla dalga geçmeye devam ediyor. Daha önce kaçak katlar, usulsüz imar artışları, belediyeyi yandaş çiftliğine çeviren bankamatik memurlar ve yandaşlara peşkeş çekilen alkollü içecek ihaleleriyle gündeme gelen CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, vatandaşların helal parasını bir kez daha içkiye yatırdığı ortaya çıktı.

Başkanlığını Ümit Uysal’ın yaptığı Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 14 Şubat 2022 tarihli adrese teslim ihalede, CHP’li belediyenin 1 milyon 671 bin 900 liralık bira aldığı öğrenildi.

Bira alımına 'acil durum' ihalesi

CHP’li Muratpaşa Belediyesi, Allah’ın haram kıldığı içki ihalesi için doğal afetler, salgın hastalık, savaş, can ve mal kaybı tehlikesi gibi olağanüstü durumlarda kamu kurumlarına aciliyet arz eden ihaleleri diledikleri firmalara verme olanağı sağlayan 21/B maddesini işletti. İki teklifin geçerli olduğu astronomik rakamlı skandal ‘Bira Alımı’ ihalesi, Elif Turizm Tic. A.Ş. şirketine paslandı. CHP’li belediyesi son olarak 22 Şubat 2021 tarihinde bira alımı ihalesine çıkmış, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun 1 milyon 429 bin 750 lirasını, İslam’ın yasakladığı alkole yatırmıştı. Skandal ihale, her fırsatta ‘öldük bittik’ diyerek açlık edebiyatı yapan, ufukta seçim olduğunda cami cami dolaşarak takıyyenin dibine vuran CHP’lilerin, gerçekte milletin değerlerinden nasıl kopuk olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Zillet trenine 5 muhafazakâr partiyi vagon eden Kemal Kılıçdaroğlu sözde ‘helalleşme’ adı altında oy avcılığına soyunurken, emrindeki Muğla Köyceğiz Belediyesi ise 24 Mart’ta 2022/69113 E-Kap numaralı ihaleyle alkollü içecek alımı yapacak. MHP'li Salihli Belediyesi de alkollü içecek alımı yapacak belediyeler arasında yer aldı.