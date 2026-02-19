  • İSTANBUL
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir başka zulmü daha gün yüzüne çıktı.

Milletin dini değerlerine savaş açan CHP zihniyetinin karanlık geçmişinden yeni bir vesika daha gün yüzüne çıktı. 1936 yılına ait resmi belgelere göre, yerli radyolarda Kur'an-ı Kerim okunmasını yasaklayan CHP iktidarı, halkın Mısır radyolarından ilahi kelamı dinlemesine dahi tahammül edemedi.

 

 

Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya imzalı genelge ile Kilis ve Antep bölgesinde halkın Mısır radyosu üzerinden Kur'an dinlemesi resmen yasaklanmış.

Müslüman Anadolu insanının ibadet aşkını baskı ve yasaklarla sindirmeye çalışan bu zihniyetin, camileri ahıra çevirdiği dönemlerde radyo dalgalarına bile zincir vurduğu bir kez daha tescillendi.

Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Armağan, "Türkiye radyolarında Kur'an okunmayınca çeken yerlerde millet Mısır radyolarından Kur'an yayınlarını dinlemeye başlamış. Tabii CHP buna hiç fırsat verir mi? Hemen ona da yasak getirmiş. Kur'an dinlemek İçişleri Bakanı'nın talimatıyla resmen yasaklanmış." ifadelerini kullandı.

