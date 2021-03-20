Halkın %66’sı ‘kapatılsın’ diyor

Birden fazla anket yaptıklarını belirten Daşdemir, şu bilgileri verdi:

Destek diplerde

“Yüzde 66 HDP’nin kapatılması yönünde kamuoyunda bir beklenti ve talep var. Yüzde 66’lık dilim içerisinde partiler anlamında dağılımına bakıldığında AK Parti tabanının yüzde 78’i, MHP içerisinde yüzde 82, İyi Parti’de yüzde 72, CHP’de yüzde 52 ve HDP içerisinde de yüzde 7,2’lik kesim HDP’nin kapatılması gerektiğini düşünüyor.

Cilaları döküldü

Sanıldığı gibi halk HDP’nin etrafında kenetlenmiş değil. Hendek olaylarından itibaren halk, HDP/PKK’dan uzaklaşmıştır. 2014 yılında PKK’ya katılım 5 bin 552 iken 2020 yılında sadece 21 kişi olmuştur. Yine Diyarbakır Analarının HDP il binası önünde başlattıkları eylem. Bu şekilde ezberler bozuldu, HDP’nin cilası söküldü. HDP’nin oy oranı % 10’lar civarında. Yüzde 30 kararsız var. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?’ sorusuna HDP tabanından ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 25-30 civarında.”