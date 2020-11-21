  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:37:00 -
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzonlu vatandaşların uzun zamandır yapılmasını beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları hız kazandı. Yıllardır polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonları ile bilinen Çömlekçi Mahallesi bu proje ile yeni bir sayfa açıyor. TOKİ tarafından ihalesi, iş ve yer teslimi yapılan proje ile çehresi değişecek olan Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar sürüyor. Bir zamanlar polis ekiplerinin özellikle otellere yaptığı fuhuş operasyonları ile adını duyuran mahallenin kötü imajını bu yıkımlarla sona erdirmesi hedeflenirken, yapılan baskınlarda fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan gizli geçitler dikkat çekiyordu.

"Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk"

Eski izlerini silmeye çalışan mahallede yıkımlara en çok sevinen ise esnaflar oldu. Çömlekçi mahallesinin yıllardır kötü izlenim bıraktığını belirten esnaflar, vatandaşların fuhuş ile anılan mahalleye gelerek alışveriş yapmak istemediğini söylüyor. Yaklaşık 30 yıldır Çömlekçi mahallesinde esnaflık yapan Ahmet Kıvanç, kentsel dönüşümün iyi olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm bir yönde iyi oldu bir yönde kötü oldu. İyi yönü, buranın adı Türkiye'nin her yerinde fuhuşla anılmasıydı. O yönden kentsel dönüşüm çok iyi oldu. Kötü tarafı ise 30 yıldır burada esnafız artık esnaflığımız elden gidiyor. Ama genelde iyi oldu. Esnaf olarak bir yere gittiğimiz zaman dükkanınız nerede diye sorduklarında Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk. Çömlekçi, eşittir fuhuş anlamında Türkiye'de tanındı. O yönden moralimiz bozuluyordu. Dolayısıyla o yönden biraz iyi oldu. Artık kötü imaj gidecek. Fuhuş olayı bittiği zaman Trabzon için çok iyi olacak" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'
Dünya

Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci, Zoom üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Birliği Savunma..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay