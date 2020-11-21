Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzonlu vatandaşların uzun zamandır yapılmasını beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları hız kazandı. Yıllardır polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonları ile bilinen Çömlekçi Mahallesi bu proje ile yeni bir sayfa açıyor. TOKİ tarafından ihalesi, iş ve yer teslimi yapılan proje ile çehresi değişecek olan Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar sürüyor. Bir zamanlar polis ekiplerinin özellikle otellere yaptığı fuhuş operasyonları ile adını duyuran mahallenin kötü imajını bu yıkımlarla sona erdirmesi hedeflenirken, yapılan baskınlarda fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan gizli geçitler dikkat çekiyordu.

"Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk"

Eski izlerini silmeye çalışan mahallede yıkımlara en çok sevinen ise esnaflar oldu. Çömlekçi mahallesinin yıllardır kötü izlenim bıraktığını belirten esnaflar, vatandaşların fuhuş ile anılan mahalleye gelerek alışveriş yapmak istemediğini söylüyor. Yaklaşık 30 yıldır Çömlekçi mahallesinde esnaflık yapan Ahmet Kıvanç, kentsel dönüşümün iyi olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm bir yönde iyi oldu bir yönde kötü oldu. İyi yönü, buranın adı Türkiye'nin her yerinde fuhuşla anılmasıydı. O yönden kentsel dönüşüm çok iyi oldu. Kötü tarafı ise 30 yıldır burada esnafız artık esnaflığımız elden gidiyor. Ama genelde iyi oldu. Esnaf olarak bir yere gittiğimiz zaman dükkanınız nerede diye sorduklarında Çömlekçi ismini çekinerek söylüyorduk. Çömlekçi, eşittir fuhuş anlamında Türkiye'de tanındı. O yönden moralimiz bozuluyordu. Dolayısıyla o yönden biraz iyi oldu. Artık kötü imaj gidecek. Fuhuş olayı bittiği zaman Trabzon için çok iyi olacak" dedi.