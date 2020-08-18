Halkbank sınav sonuçları son dakika

Kamu bankalarından biri olan Halkbank, müfettiş yardımcısı başta olmak üzere pek çok pozisyonda istihdam edilmek üzere personel alımı için Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yapıldı. Halkban alımı için sınav 18 ilde gerçekleştirildi. 8 Ağustos'ta yapılan Halkbank sınavına giren adayların Halkbank sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

12 Ağustos’ta Halkbank sınavına itirazların son bulmuştu. Sınav itirazları süreci tamamlanmasından sonraki süreç Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı süreç olacak. Halkbank’tan yapılan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Halkbank sınav sonuçları nereden açıklanacak?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı adres de belli oldu. Halkbank sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi sonuç sayfası üzerinden yani https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi açıklanacaktır.