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Halkbank, sezona Bolu'da hazırlanıyor

- Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyunculardan Abdullah Çam:"Sezona ilk kez kamp yaparak başlıyoruz"- "Mücadeleci, genç ve dinamik bir takım olacağız"- Rıfat Kantarcıoğlu:"Sistem yavaş yavaş oturuyor"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:05
Halkbank, sezona Bolu'da hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi yeni sezon öncesi çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Halkbank'ta oyuncular, hem birbirlerine hem de sisteme alışmaya çalışıyor.

Kampta detayların üzerinde duran başkent temsilci, yeni sezonda üç kulvarda vereceği mücadelenin hazırlıklarını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genç oyuncu Abdullah Çam, 7 yıldır Halkbank çatısı altında yer aldığını belirterek, "Sezona ilk kez kamp yaparak başlıyoruz. Burada ortam çok güzel. Fiziki şartlar mükemmel. Ormanda, açık havada oksijen depoluyoruz. Ayrıca teknik ve taktik hazırlıklarımız da sorunsuz ilerliyor. Birbirimize, yeni sisteme alışmaya gayret ediyoruz. Elbette hedefimiz Halkbank'a yakışır bir takım olarak yarışıp lig sonunda en iyi dereceyi almak. Mücadeleci, genç ve dinamik bir takım olacağız. Bize her türlü imkanı veren Halkbank ailesine oynayacağımız voleybol ve sahada göstereceğimiz mücadele ile layık olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin bir diğer genç oyuncusu Rıfat Kantarcıoğlu ise şunları kaydetti:

"Bolu kampında hummalı bir çalışma içindeyiz. Enerji depoluyoruz. Teknik, taktik olduğu kadar mental olarak da önümüzdeki zorlu mücadeleye hazırlanıyoruz. Sezon içinde en önemli unsur küçük detaylar ve biz bu küçük detayların üzerinde duruyoruz. Sistem yavaş yavaş oturuyor. Avantajımız genç ve dinamik bir kadro olmamız. Takım arkadaşlarımızla birlikte hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Başta kendi takım arkadaşlarım olmak üzere tüm takımlara sakatlıksız, huzurlu bir sezon diliyorum."



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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:05
  1. Abdullah Çam
  2. Bolu
  3. Efeler Ligi
  4. Halkbank
  5. Rıfat Kantarcıoğlu
  6. Voleybol

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