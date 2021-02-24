Halkbank destek başvuru ekranı | Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Bu süreç seyahat acentelerini de derinden etkiledi. Halkbank acentelere destek sağlama kararı aldı. Peki, Halkbank finansman desteği kim başvuru yapabilir?

Halkbank seyahat acentelerine finansman desteği ne kadar? Halkbank destek başvurusu ne zaman?

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerini bu çalışmada yalnız bırakmadığını ifade eden Arslan, Baran'a gösterdiği katkı ve törene katılımı için teşekkür etti.

Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Arslan, meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Arslan, "Bugün ülkemizin gelişmesinde kilit öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik iş birliği için bir aradayız. Turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel düzeydeki kısıtlamalar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Pandeminin yaygınlaşmasını durdurmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla neredeyse tüm ülkeler önlem amaçlı seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya koydu. Seyahat hareketliliğinin azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz etkilenmesini beraberinde getirdi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hem bizim hem de sektörün geleceğe yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açısı olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Halkbank olarak turizm sektöründeki firmaların finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Turizm Destek Paketi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, "Şimdi turizm sektörünün en önemli paydaşlarından olan seyahat acenteleri için, TÜRSAB'la birlikte bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde 'TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi' sayesinde acentelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz.

Bu tabi prensip bir limitti, bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı takdirde bunun daha üzerinde elbette yararlanabileceklerdir. Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz” dedi.