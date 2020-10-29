Halkbank, kart özelliklerini “Yeni Paraf” ile birleştirdi

Paraf kredi kartı sayısı 5 milyonu, banka kartı sayısı ise 19 milyonu aşan Halkbank, ticari kartta da hızla büyümeye devam ediyor. Paraf Esnaf ve Paraf Kobi kart adedi 1 milyonun üzerinde olan Halkbank, yüzde 16,4 pazar payı ile ikinci sırada bulunduğu ticari kart pazarında liderliği hedefliyor. Halkbank Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, müşterilerinin davranış ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalar ile analiz ederek anında kart önerilerini sunmak üzere çalıştıklarını belirterek, “2012 yılının sonunda lanse ettiğimiz Paraf, aradan geçen 8 yılda hem kart sayısı hem işlem hacmi açısından çok güçlü bir marka oldu. Paraf’la her segmentten kitleye hitap eden ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” ifadelerini kullandı