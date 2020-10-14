Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda UVC Holding Graz'ı konuk edecek
ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını ağırlayacak.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak maçı, Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Rusya'dan Alexander Tubylov hakem ikilisi yönetecek.
Başkent ekibi, Avusturya'da oynanan ilk müsabakadan 3-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etmişti.
Halkbank, turu geçmesi durumunda son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla eşleşecek.