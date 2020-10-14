  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda UVC Holding Graz'ı konuk edecek
Spor

Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda UVC Holding Graz'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:40:49 -
Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda UVC Holding Graz'ı konuk edecek

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını ağırlayacak.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak maçı, Azerbaycan'dan Zaur Hajiyev ile Rusya'dan Alexander Tubylov hakem ikilisi yönetecek.

Başkent ekibi, Avusturya'da oynanan ilk müsabakadan 3-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Halkbank, turu geçmesi durumunda son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla eşleşecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısıyla ilgili son no..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay