Halkbank bünyesinde ‘Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’ kuruldu

Halkbank Üreten Kadınlar Marmara Toplantısı’nda konuşan Arslan, “Kadın Girişimci Bölge Müdürlüğümüz, önemli görevler görecek. Ekonomiyi güçlendirecek, refahı arttıracak. Müdürlüğümüzle kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı planlıyoruz” dedi. Arslan, iş fikirlerini hayata geçirmek ve çalışma hayatına dahil olmak isteyen kadınların yanlarında yer aldıklarını da dile getirdi. Güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğine inandıklarını vurguladı. Mart ayında finansmana erişimi kolaylaştırmak için Kadın Girişimci Kredi Paketi’ni uygulamaya soktuklarını hatırlatan Arslan, şunları söyledi: “Paket ilgi gördü. Kadın Girişimci Kredimiz için 6 bin 500’ün üzerinde kullandırım yapıldı. Toplam kredi hacmi 475 milyon lirayı buldu. Bu rakamlar kadın girişimcilerimizin üretim faaliyetlerini hayata geçirmek veya geliştirmek için cesaretle atılım yapma güçlerini ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olma noktasındaki her atılım bizi mutlu etmektedir.” Arslan, paket kapsamında 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını anımsattı.