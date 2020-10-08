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Spor Halkbank Başantrenörü Taner Atik: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"
Spor

Halkbank Başantrenörü Taner Atik: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:10:24 -
Halkbank Başantrenörü Taner Atik: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

ANKARA (AA) - Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını deplasmanda 3-0 yenen Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, elde ettikleri avantajı Ankara'da tura çevirmek istediklerini belirtti.

Taner Atik, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını aktardı.

"Takım olarak özellikle blok ve kontratakta etkili bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." diyen Atik, "İçinde bulunduğumuz süreç, kısa vadeli planlamalar yapmamızı zorunlu kılıyor. UVC Holding Graz deplasmanında elde ettiğimiz 3-0'lık avantajı Ankara'da turu atlayarak taçlandırmak ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak güçte ve kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halkbank, UVC Holding Graz'la rövanş maçını 15 Ekim Perşembe günü Ankara'da oynayacak.


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