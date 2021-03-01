Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında; "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Halkalı kazısında, Gayrettepe hattında bir günde 64.5 metre ilerlenerek kırılan rekorun da önüne geçilmesi planlanıyor. Tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet vermesi düşünülen 28 kilometre uzunluğundaki Havalimanı-Halkalı hattı, altı istasyondan oluşacak. İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerine hizmet verecek. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki hattın kazısı iki ayrı firma tarafından yürütülecek.

Kazı işini yürütecek olan E-Berk Grup’un İş Geliştirme Uzmanı Kaan Yavuz, Halkalı hattının yaklaşık 8 kilometrelik mesafesinde tünel açma işini yapacaklarını ifade etti.

Halkalı istanbul havalimanı metrosu nereden geçiyor?

Kaan Yavuz, şunları söyledi; "Gidiş-geliş olmak üzere toplamda 15.9 kilometre tünel açacağız. 6.56 metre çapındaki iki makineden birisi İstanbul’da hazır halde bekliyordu. Daha önce Dudullu-Bostancı metro hattında çalışan makineyi de revize ettik. Kurulum çalışmaları başladı. Bir ay içerisinde kazıya başlamayı planlıyoruz. 2.5 yılda bitirmeyi öngörüyoruz"