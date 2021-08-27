Halkalı-Gebze için de aynı yalanı söylemişlerdi

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Türkiye’de ulaşım imkanlarını artıran ve mesafeleri kısaltan AK Parti iktidarı, muhaliflerin akılalmaz eleştirilerine maruz kalıyor. Geçtiğimiz yıllarda Halkalı-Gebze hattı açılırken ortaya attıkları, “İnşaat tamamlanmadı. AK Parti seçim için hattı erken açacak. Büyük kazalar yaşanacak” şeklindeki yalanlarla hükümete alenen iftira atan muhalif güruh, şimdi de Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) için aynı yalanı savurmaya başladı.

Ankara-Sivas YHT projesine dair Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir’den tepki çeken açıklamalar geldi.

T24’te yer alan habere göre Özdemir şunları söyledi:

“Ankara-Sivas YHT hattında çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, inşaatın henüz tamamlanmadığını görüyoruz. İktidar geçmişteki bildik tavırlarına devam ediyor. Yıllardır çalışmayı bitiremedikleri ve müteahhitlere para yetiştiremedikleri için göstermelik bir şekilde 'Sivas'ta hızlı tren işletmeciliğine başladık' demek istiyorlar.

Fakat, bugüne kadar ortaya konulan ihmaller nedeniyle geçmişte yaşanan kazalardan ders çıkarılması gerekirdi. Hızlı tren setinin Kayaş'tan Balışeyh istasyonuna kadar konvansiyonel hat üzerinden gidecek olması büyük risk barındırır. Düşük süratte gitse bile hemzemin geçitler var. Bunlar büyük risk. Altyapı güvenli hale getirilmedikçe bu hattın açılması çok büyük bir yanlış. Geçmişteki hataların, kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Endişe verici bir durumla karşı karşıyayız.”

Sürekli aynı palavra

Halkalı-Gebze Hattı’nın açılışından önce de muhalefet aynı yalanla hükümeti hedef almıştı. AK Parti’nin seçimden önce inşaatı tamamlanmamış hattın açılışını yaptığını savunan aynı sendika, birçok kazanın yaşanacağını söyleyerek AK Parti aleyhtarlığı yapmış ve partinin oy kaybı yaşamasını sağlamaya çalışmıştı.

Halkalı-Gebze Hattı açıldığı günden bu yana bir kaza bile yaşanmadı.

Ayrıca 2023 seçimlerine kadar yakın tarihte hiçbir seçim yok. Söz konusu sendikanın hiçbir seçim olmadığı halde AK Parti’nin prim için inşaatı tamamlanmadan hattı açacağını söylemesi, her tren hattı için ezbere aynı yalanı söylediklerini gözler önüne serdi.

Halkalı- Gebze Marmaray Hattı açılışından önce söyledikleri yalan:

Ankara-Sivas YHT projesi

Sivas Kongresi’nin yıl dönümü olan 4 Eylül’de hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas hattı ile kara yoluyla ortalama 4, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresi 2 saate düşecek.

Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde tren saatte 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek. YHT'nin güzergâhında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında Yozgat'a yeni bir YHT garı da yapılıyor.

Ayrıca projede kapsamında 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşaa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yol medeniyettir” şiarıyla hareket eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ankara-Sivas, Konya-Karaman hızlı tren hatlarının açılışını da 4 Eylül Cumartesi günü yapacağı öğrenildi.