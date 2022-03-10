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Medya Halka ‘Bidon kafa’ diyen Yılmaz Özdil böyle istedi! 'Doktorlar değil, millet gitsin'
Medya

Halka ‘Bidon kafa’ diyen Yılmaz Özdil böyle istedi! 'Doktorlar değil, millet gitsin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet hastanelerinden ayrılmakla devleti tehdit eden doktorlara yönelik sözleri üzerinden vatandaşları hedef alan Sözcü kalemşörü Yılmaz Özdil, halkı eleştirerek lafı "Doktorlar gitmesin, millet gitsin" demeye getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:01:00 -
Halka ‘Bidon kafa’ diyen Yılmaz Özdil böyle istedi! 'Doktorlar değil, millet gitsin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye’de kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada özel hastanelere geçmek ve yurt dışına gitmekle devleti tehdit etmeye çalışan doktorlara yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullandı.

"Doktorlar gitmesin, millet gitsin"

Halka "bidon kafa" diye hakaret eden Yılmaz Özdil ise bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini konu edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden vatandaşları eleştiren Özdil, Alo 184 hattı için de 'doktorları ispiyonlama hattı' ifadelerini kullandı. Türkiye'deki insanların en az yarısının komşunun komşuya verdiği tıbbi tavsiyeler neticesinde hayatını kaybettiğini iddia eden Özdil, "komalık olana kadar mahallede herkese danışırlar, sadece doktor komşuya danışmazlar" diyerek "Doktorlar gitmesin, millet gitsin" demeye getirdi.

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