Halka arzlar iştah kabartıyor

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Yılın ilk çeyreğinde halka arz edilen şirket hisselerine yoğun talep gelmesi, halka arza hazırlanan şirketleri de harekete geçirdi. DeFacto’nun 3-4 Mayıs’ta halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onayı çıktı.

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto’nun halka arz edilecek payları için 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacak. Ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68 milyon 500 bin adet hisse yatırımcılara satılacak. DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “İhraç edilen yeni paylar sonucundaki halka arz kaynaklarını ise yurtiçinde ve yurtdışında büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde ve borç kaldıraç oranının düşürülmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

BEYMEN DE TALEP TOPLUYOR

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, BEYMEN’in yüzde 43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açıyor. BEYMEN’in halka arzında yarın ve 4 Mayıs tarihinde talep toplanacak. Ek satış olması durumunda bu oran yüzde 49’a kadar çıkacak. Hisse başına 12,80-15,36TL fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1 milyar 200 milyon TL arasında olacak.

Beymen CEO’su Elif Çapçı, “E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, bin 800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.

ŞOK HALKA ARZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Halka arz için gün sayan bir başka şirket ise Şok Marketler Zinciri. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, halka arz için başvuru yaptıklarını açıkladı. Demirel’in açıklamasına göre, şirketin halka arzından minimum 2 milyar 600 milyon TL’lik bir sermaye artışı bekleniyor.

Zorlu CEO’su Ömer Yüngül de Holding şirketlerini halka arza hazırladıklarını açıkladı. Yüngül halka arzların ne zaman olabileceği konusunda bir bilgi vermedi.

Limak Holding’e bağlı Limak Yatırım’ın da halka arz edileceği açıklandı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “İlerlemek için doğru pencereyi arıyoruz. Tüm şirketleriniz hazır. Çimento grubumuz Türkiye’deki ikinci büyük çimento grubu. Altyapı ve enerji gruplarımız da aynı şekilde hazır” ifadelerini kullandı.

HALKA ARZA HAZIRLANANLAR

DeFacto, Beymen, Borsa İstanbul, Memorial, ŞOK Marketleri, Penta Teknoloji, Aksa Doğalgaz, ASELSAN, Zorlu Holding, LİMAK