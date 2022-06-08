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Gündem Halk TV'de skandal sunum! Terör bölgesini böyle telafuz ettiler
Gündem

Halk TV'de skandal sunum! Terör bölgesini böyle telafuz ettiler

Türkiye sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını yok etmek için Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Halk TV'de ise, haberi kanalında aktarırken sunucu Burak Tatari skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:50:00 -

Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay şok etkisi yaptı.

Sunucu Burak Tatari Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.

Terör örgütüne kamuflaj

Halk TV'de Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi değerlendirmeler yapıldı. Sunucu Burak Tatari, yansıtılan harita üzerinden hangi bölgede kimlerin olduğunu anlattı. Tam bu sırada büyük bir skandal yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın halka zulm ederek barındığı bölgeler Suriye Demokratik Güçleri şeklinde tanımlandı.

SDG'yi ABD tasarladı

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya tepkisini azaltmak ve terör örgütünü meşru bir zemine çekmek için girişimlerde bulunan ABD, terör örgütünü Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlamaya başlamıştı. Temelini YPG/PKK'nın oluşturduğu yapının içinde sözde Araplar ve Türkmenler'in de yer aldığı yalanı ortaya atılmıştı. ABD, teröristleri bu tanımlama ile koruma altına almak istiyor.

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