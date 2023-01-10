Halk TV'de şeriat propagandası! Görenler hayrete düştü

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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin Halk TV canlı yayınında konuştu.

Eski AK Partili Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçiminde aday olamayacağını iddia ederken Mecelle Kanunu'ndan örnek verdi.

Canlı yayında şeriatı kendi düşüncesine göre uyarlayan Şahin'i stüdyodaki Şirin Payzın başta olmak üzere tüm konuklar hayranlıkla dinledi.

İdris Şahin şu ifadeleri kullandı:

Hukukun bir temel kaidesi vardır. Mecelle Kanunu'nda der ki "Mevrid-i Nasda içtihada mesağ yoktur" Yani şeriatın kendisi hakkında hüküm beyan ettiği meselede içtihad geçerli olmaz. Anayasa'nın 101. maddesinin 2. fıkrası burada. 116. maddenin 2. ve 2. fıkrası burada. 2017'de yapılan değişiklikle 101. maddeye geçici bir maddede konulmamış. Dolayısıyla sayın Erdoğan hakkında Anayasa'nın açık hükmü varken içtihad aramaya gerek yok. Konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na götürmeye de gerek yok.