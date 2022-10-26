Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de yayınlanan İki Yorum programında cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini değerlendiren iki muhalif gazeteci Levent Gültekin ve Murat Sabuncu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı eleştirdi.

Yapılan son anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun çıkışları nedeniyle oyunu bir hayli artırdığını, güven tazelediğini söyleyen Gültekin, "Ağustos'ta Erdoğan seçimi kazanır diyenlerin oranı 47 iken, ekimde yüzde 65'e çıkmış. Toplum muhalefetteki o dağınıklık sonrası 'bunlar başaramayacak' noktasına gelmiş. Erdoğan ekim ayında en çok beğenilen siyasetçi konumuna gelmiş. Bunu kimse dert etmiyor muhalefet kanadında." ifadelerini kullandı.