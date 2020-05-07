Halk TV'de sallayan sallayana

Televizyon programında koronavirüsle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dr. Serdar Savaş ve CHP'li Barış Yarkadaş atma yarışına girdi. Bilimsel tek bir veri bile olmadan koronavirüs rakamı verdiler.

Savaş, "Artık rahat etmek diye bir şey yok etkisini yitirmesi ne demek, virüsün bulaşım hızının düşmesi demek, toplumda kovidli var mı? bugün 1 milyon 250 bin kovidli var." dedi. CHP'li Barış Yarkadaş,"Ahmet Saltuk Hoca 6 milyon koronavirüslü var diyor." dedi.