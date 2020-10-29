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Medya Halk TV'de koronavirüs skandalı! Özlem Gürses test sonucu çıkmadan canlı yayına çıktı
Medya

Halk TV'de koronavirüs skandalı! Özlem Gürses test sonucu çıkmadan canlı yayına çıktı

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı. Gürses programda ‘Yarın sonucum çıkacak’ deyince stüdyo bir anda buz kesti. Gürses ve kanalın sorumsuzluğuna sosyal medyada tepki yağdı. Gürses ise kendini "semptom yok" diyerek savundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:00:00 - 2020-10-29 11:02:13

CHP'nin kanalı Halk TV'de dün yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve Elfin Tataroğlu konuk oldu.

Özlem Gürses test sonucunu beklemeden programa geldi

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklama yaptı. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şoke etti.

5 saat süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'in hareketi sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulurken programda da konuklardan tepki aldı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin?" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş da, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.

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